La première femme à occuper le poste de secrétaire d’État américain, Madeleine Albright, est décédée mercredi à l’âge de 84 ans, a indiqué sa famille dans un communiqué. D’après le communiqué, elle est décédée d’un cancer. La note a ajouté qu’elle était « entourée de sa famille et de ses amis » quand elle a rendu l’âme. « Nous avons perdu une mère, une grand-mère, une sœur, une tante et une amie aimante », indique le communiqué, ainsi qu’une « infatigable championne de la démocratie et des droits de l’homme ».

Le président de d’alors, Bill Clinton, avait nommé Albright ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies peu de temps après son investiture en 1993 et ​​l’a nommée secrétaire d’État trois ans plus tard. Elle a occupé ce poste pendant quatre ans, promouvant activement l’expansion de l’OTAN et l’intervention militaire au Kosovo. En 2012, le président Barack Obama, lui a la médaille de la liberté, la plus haute distinction civile du pays.

Avertissement à Poutine

Dans un éditorial du New York Times écrit le mois dernier juste avant l’offensive russe en Ukraine, Albright a affirmé que Vladimir Poutine commettrait « une erreur historique » en envahissant l’Ukraine et a mis en garde contre les coûts dévastateurs pour son pays. « Au lieu d’ouvrir la voie à la grandeur de la Russie, envahir l’Ukraine assurerait l’infamie de M. Poutine en laissant son pays diplomatiquement isolé, économiquement paralysé et stratégiquement vulnérable face à une alliance occidentale plus forte et plus unie », a écrit Albright.

Les États-Unis, la nation indispensable

Elle était un visage de la politique étrangère américaine dans la décennie entre la fin de la guerre froide et la guerre contre le terrorisme déclenchée par les attentats du 11 septembre 2001, une ère annoncée par le président George Bush comme un « nouvel ordre mondial ». Elle considérait les États-Unis comme la « nation indispensable » lorsqu’il s’agissait d’utiliser la diplomatie appuyée par l’usage de la force pour défendre les valeurs démocratiques dans le monde.