Aux Etats-Unis, la police est très souvent accusée d’user de la force de façon exagérée pendant les interpellation de suspects. Il y a quelques années, un afro américain du nombre de George Floyd est passé de vie à trépas à cause justement d’une interpellation musclée à la sortie d’un magasin. L’affaire avait suscité une vague d’indignation et plusieurs manifestations s’en sont suivies. Alors que l’actuel président avait affiché une volonté de réformer la police, un récent rapport relève que les décès à la suite de violence policière n’ont pas vraiment baissé.

Selon une analyse de données d’une association à but non lucratif, les officiers de police aux Etats-Unis d’Amérique continuent de tuer des personnes à un rythme alarmant. en effet, selon Mapping Police Violence , un groupe de recherche à but non lucratif, les forces de l’ordre américaines ont tué 249 personnes depuis le début de cette année jusqu’au 24 mars. Cela correspond à une moyenne d’environ trois décès par jour. Un chiffre assez alarmant quand on prend en compte l’importance de la vie humaine. Imaginez une projection sur une année, plus d’un millier de personnes tuées. A l’analyse des données, selon les experts, les USA ont fait peu de progrès dans la prévention des décès causés par les forces de l’ordre au cours des près de deux ans qui sont passés après le meurtre de George Floyd.

Selon des sources concordantes, la police a tué environ 1 100 personnes chaque année depuis 2013. En 2021, l’une des années les plus meurtrières jamais enregistrées aux USA, les policiers ont tué 1 136 personnes précise Mapping Police Violence. L’organisation suit les décès enregistrés par la police, les gouvernements et les médias, y compris les cas où des personnes ont été tuées par balle, battues, immobilisées et soumises au Taser. On est bien tenté de dire que les promesses de réformes systémiques de 2020 n’ont pas vraiment porté de fruit depuis que la nouvelle administration s’est installé.