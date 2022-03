Depuis deux semaines maintenant, l’Ukraine est en guerre avec les forces russes sur son sol. De nombreuses victimes sont à déplorer depuis le début du conflit. Au moins un millions de personnes ont quitté les zones en guerre pour l’intérieur du pays et plusieurs autres ont quitté le pays pour rejoindre des pays voisins. Des pourparlers ont été entamés pour essayer de mettre fin à la guerre. Les USA et ses alliés occidentaux ont imposé une pluie de sanctions contre la Russie. C’est dans contexte que nous apprenons que le président américain a été snobé par les dirigeants émirati et saoudien.

La crise ukrainienne dure depuis un moment déjà. Mais vers la fin du mois de Février, la situation a basculé et une guerre a éclaté faisant de nombreuses victimes. Les USA et leurs alliés occidentaux ont condamné la décision des autorités russes qui a conduit à la guerre en Ukraine. Pour faire pression sur le pays, des sanctions ont été imposées à la Russie et des entreprises russes. Mais la Russie s’y est préparé à en croire l’annonce du porte parole du Kremlin il y a quelques jours. Nous apprenons de quelques heures que les dirigeants émirati et saoudien ont refusé de discuté avec le numéro un américain pendant que la guerre se poursuit en Ukraine.

Les dirigeants d’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis (EAU) ont refusé les appels avec le Président Biden alors que la guerre en Ukraine s’intensifiait, selon le Wall Street Journal qui a rapporté mardi des propos de responsables du Moyen-Orient et des États-Unis. « On s’attendait à un appel téléphonique, mais cela ne s’est pas produit« , a déclaré un responsable américain au média à propos d’un appel entre Biden et le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman. Le dirigeant des Émirats arabes unis, le cheikh Mohammed bin Zayed, aurait également refusé un appel de Biden, selon les responsables.