Aux USA, une adolescente de 18 ans est recherchée activement par les forces de l’ordre et son famille. En effet, depuis le matin du 12 mars dernier, une adolescente du nom de Naomi Irion, aurait été enlevée dans un parking Walmart à Fernley, dans le Nevada aux Etats-Unis selon les forces de l’ordre. Le FBI offre une récompense de 10.000$ pour aider à retrouver l’adolescente qui a quitté l’Afrique du Sud l’année dernière pour s’installer dans le Nevada où elle vit avec son grand frère.

Les recherches se poursuivent pour retrouver l’adolescente Naomi Irion dont la famille n’a plus de signe de vie depuis le 12 Mars dernier. Selon des sources concordantes, Irion aurait garé sa voiture au Walmart tôt le matin matin du 12 mars et attendait de prendre un bus pour se rendre à son travail. C’est à ce moment qu’elle aurait été enlevée. Des images de vidéo de surveillance du parking ont permis de voir un suspect Une vidéo de surveillance montre un suspect monter sur le siège de plongée d’Irion et de partir avec elle sur le siège du passager. Le véhicule a été retrouvé 3 jours plus tard à Fernley avec à l’intérieur des preuves suggérant que sa disparition était de nature criminelle.

La famille de l’adolescente s’inquiète depuis sa disparition et s’investi dans les recherches. Le père de Naomi, Hervé Irion, est venu dans le Nevada avec la mère de l’adolescente la semaine dernière pour aider à la recherche de leur fille. Hervé Irion est un fonctionnaire du département d’État américain au service extérieur et est actuellement affecté en Afrique du Sud. Le frère de l’adolescente pense qu’il pourrait s’agir d’une affaire de trafic sexuel. Le 25 mars dernier, des employés du bureau du shérif du comté de Lyon ont arrêté un suspect et ont saisi une camionnette qui, selon eux, pourrait avoir été impliquée dans la disparition d’Irion. Les personnes ayant des informations sur la disparition d’Irion peuvent contacter un bureau local du FBI ou le bureau du shérif du comté de Lyon.