Le mur construit par Donald Trump à la frontière entre les États-Unis et le Mexique n’est pas aussi résistant qu’il l’a fait croire. Selon un rapport du United States Border Patrol consulté par le Washington Post, des contrebandiers ont réussi des milliers de fois à franchir des sections de l’infrastructure. On retient des chiffres avancés par le rapport, qu’au cours de ces trois dernières années, le mur a été franchi 3 272 fois .

Ceci a amené les autorités américaines à dépenser 2,6 milliards de dollars en réparations de l’infrastructure. Les fissures dans le mur ont été remarquées dans des zones dont la construction a eu lieu sous le régime de Trump. L’ancien président américain Donald Trump avait pourtant fait savoir que le mur était résistant. Il a tout de même subtilement reconnu par la suite qu’il sera facilement réparé s’il arrivait à être abîmé.

« Aucune structure n’est impénétrable »

« Nous avons un mur très puissant, mais peu importe la puissance, on peut couper n’importe quoi. Couper est une chose, mais c’est facilement réparable», avait déclaré le milliardaire républicain en 2019 sur la construction du mur. Le United States Border Patrol est également revenu sur la résistance de l’infrastructure en indiquant que des mesures seront prises pour l’amélioration de la sûreté et la sécurité. « Aucune structure n’est impénétrable, nous continuerons donc à travailler pour concentrer les ressources sur des mesures modernes et efficaces de gestion des frontières afin d’améliorer la sûreté et la sécurité », a fait savoir dans un communiqué Luis Miranda, porte-parole de la United States Border Patrol.