Donald Trump a poursuivi jeudi Hillary Clinton et plusieurs autres démocrates au motif qu’ils avaient tenté de truquer l’élection présidentielle de 2016 en créant un faux récit liant sa campagne à la Russie. « Agissant de concert, les défendeurs ont conspiré avec malveillance pour tisser un faux récit selon lequel leur adversaire républicain, Donald J. Trump, était de connivence avec une souveraineté étrangère hostile » ont affirmé les avocats de l’ancien président.

L’ancien président dénonce le fait que les allégations de Clinton et des démocrates ont conduit à une « enquête fédérale sans fondement » et une « frénésie médiatique ». « Sous couvert de « recherche de l’opposition », d' »analyse de données » et d’autres stratagèmes politiques, les accusés ont cherché de manière néfaste à influencer la confiance du public. Ils ont travaillé ensemble dans un seul but égoïste : vilipender Donald J. Trump » peut-on lire dans la requête des avocats de Donald Trump. Pour ces derniers, le clan Clinton voulait pousser le FBI à initier une enquête sur la base de faux documents.

Ils accusent pour finir le camp Clinton d’avoir mis sur écoute et piraté la tour Trump dans le but de manipuler les données et de montrer un « canal secondaire » entre Trump et Russie après l’échec de la première tentative avec le FBI. L’ancien président demande à la fois des dommages et intérêts compensatoires et punitifs : Selon eux, le président a été « forcé d’engager des dépenses dépassant vingt-quatre millions de dollars (24 000 000 $) et qui continue de s’accumuler, sous forme de frais de défense, d’honoraires juridiques et de dépenses afférentes »