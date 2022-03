La police a annoncé qu’un garçon de 3 ans a abattu par accident sa mère alors qu’elle était assise dans une voiture dans le parking d’un supermarché de la banlieue de Chicago à Dolton. Selon la police, la femme a rendu l’âme dans un hôpital après avoir été abattue samedi. La famille était assise dans sa voiture devant un magasin lorsque le garçon a trouvé l’arme et a tiré, frappant sa mère, a indiqué la police. Les autorités ont indiqué que le père du garçon a été mis en garde à vue après avoir déclaré qu’il possédait l’arme.

Aucune accusation n’a été déposée alors que la police poursuit son enquête. « Cela aurait pu être évité », a déclaré dimanche l’administrateur de Dolton, Andrew Holmes, alors qu’il visitait le supermarché pour distribuer des cadenas d’armes à feu et parler aux acheteurs de l’importance de la sécurité des armes. « Tout ce qu’il faut, c’est une seconde : déverrouillez-le, enfilez-le dans le canon, ramenez-le, remettez-le en place et verrouillez-le », a déclaré Holmes à WLS-TV. « Si vous le laissez, sécurisez-le », a-t-il ajouté.

Plusieurs fusillades

Dans un autre dossier, la police de New York et de Washington enquête actuellement sur la fusillade de cinq sans-abris dans les deux villes qui, selon les forces de l’ordre, pourrait avoir été commise par le même suspect. Les premières fusillades ont eu lieu à Washington les 3, 8 et 9 mars. La victime retrouvée le 9 mars a été découverte par la police alors qu’ils répondaient à un incendie de tente dans le nord-est de la ville. Il a succombé à des coups de couteau et à des blessures par balle, selon une autopsie.