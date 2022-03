Devon Archer, un ex-partenaire en affaires du fils du président américain Hunter Biden a été condamné à 1 an et un jour de prison hier lundi 28 février pour fraude. La sentence a été prononcée par le juge du tribunal de Manhattan Ronnie Abrams. Devon Archer connu pour avoir siégé au conseil d’administration de Burisma Holdings (société énergétique basée en Ukraine), avec Hunter Biden, est condamné pour avoir joué un rôle dans un stratagème frauduleux qui a permis de détourner 60 millions dollars d’obligations d’une tribu amérindienne.

Une des tribus amérindiennes les plus pauvres

Selon les juges du tribunal de Manhattan, les 60 millions de dollars d’obligations devraient être utilisées pour une rente, mais Archer et ses co-accusés ont préféré les utiliser pour « construire une méga-entreprise de services financiers ». La tribu amérindienne victime de la fraude n’est rien d’autre que les Oglala Sioux. Elle est l’une des plus pauvres des Etats-Unis. Le juge Ronnie Abrams a trouvé que le crime était « trop grave » pour laisser ce proche de Hunter Biden en liberté. « Il n’y a aucun doute sur le mal causé à de vraies personnes » a déclaré Abrams.

« Il avait trop confiance et n’a pas posé suffisamment de questions »

De son côté Devon Archer clame son innocence. Il dit avoir été utilisé par des hommes d’affaires corrompus. Son avocat Matthew Schwartz, a déclaré que son client était tombé « sous l’influence d’une personne en qui il avait trop confiance et n’a pas posé suffisamment de questions ». Schwartz prévoit faire appel de la condamnation. Son client, bien qu’il clame son innocence n’a pas manqué de s’excuser auprès de la tribu des Oglala Sioux.

« Je faisais trop de choses à la fois et je n’y accordais pas assez d’attention…J’ai de profonds remords pour les victimes du crime…Je suis vraiment désolé pour ma famille et ce que je leur ai fait subir » a déclaré Devon Archer. En attendant qu’il ne fasse appel, il est pour le moment condamné à 1an et un jour de prison et devra payer individuellement aux victimes 15 millions de dollars et collectivement avec ses coaccusés, une somme de plus de 43 millions de dollars en dédommagement.

