Un élu républicain s’est retiré de la course à la primaire républicaine, après avoir avoué une liaison extraconjugale en lien avec un terroriste. Il s’agit en effet du représentant américain Van Taylor, du district nord-est du Texas, qui a avoué avoir eu une relation avec la veuve d’un terroriste.

« J’ai commis une horrible erreur »

D’après plusieurs médias américains, ce dernier est un Américain qui avait rejoint l’organisation Etat Islamique. C’était hier mercredi 02 mars 2022, que Van Taylor s’est retiré de la primaire républicaine, mettant ainsi fin à sa candidature. Dans un mail envoyé à ses partisans, Van Taylor a indiqué : « il y a environ un an, j’ai commis une horrible erreur qui a causé de profondes blessures et souffrances à ceux que j’aime le plus au monde », tout en ajoutant avoir « eu une liaison, c’était mal, et ce fut le plus grand échec de ma vie. Je veux m’excuser pour la douleur que j’ai causée avec mon indiscrétion, surtout à ma femme Anne et à nos trois filles ».

L’information a été confirmée par le Dallas Morning News. Notons que Van Taylor faisait partie des républicains ayant voté pour qu’une enquête soit ouverte sur l’assaut du capitole menée, le mercredi 06 janvier 2021, par les partisans de l’ancien président américain Donald Trump. Pour rappel, ces aveux de Van Taylor interviennent après que le média conservateur Breitbart news ait raconté une histoire selon laquelle l’élu avait entretenu une liaison de plusieurs mois avec une femme du nom de Tania Joya. Il lui aurait par ailleurs donné une somme de 5000$ pour se taire.