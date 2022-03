Une boîte contenant des restes humains, plus précisément des têtes humaines destinées à la recherche scientifique a été volée cette semaine dans un camion médical dans la ville de Denver. Les faits se sont déroulés ce jeudi. Des sources ont déclaré au réseau KDVR/KWGN qu’il s’agissait d’une boîte en carton de couleur bleue et blanche avec « Science Care » écrit sur les côtés. À l’intérieur de la boîte? Des Têtes humaines.

« Assez choquant. Je suppose que je ne vois pas trop de choses étranges se produire ici en général, mais vous savez que vous ne savez jamais… Wow! » a déclaré un passant qui témoignait dans un reportage télévisé. Pour information, Science Care est un « programme de don d’organes voire de corps à la science qui aide les générations futures grâce à une recherche et une éducation scientifiques améliorées« . Les têtes présentes dans la boîte ont donc été légalement cédées par des familles et devait servir à des études scientifiques dans le domaine de la médecine. Une information confirmée par la police à la presse. Pour l’heure aucun suspect n’a été arrêté et les enquêtes sont toujours en cours.