Sénégal : Quatre enfants perdent la vie dans un bassin rempli d'eau de pluie à Vélingara

Quatre enfants ont perdu la vie par noyade à Kandiama, dans la commune de Sinthiang Koundara, département de Vélingara nous rapporte Sud Fm. Le drame s’est produit dans une excavation creusée pour la production de briques traditionnelles, remplie par les premières pluies de la saison.

Une enquête ouverte par la gendarmerie

Le site, transformé en plan d’eau par les précipitations récentes, a attiré les enfants qui s’y sont baignés. Aucun d’eux n’est remonté à la surface après avoir plongé. Leurs corps ont été récupérés et transférés à la morgue du centre de santé de Médina Gounass, selon les informations rapportées par la station radio.

Les éléments de la gendarmerie ont ouvert une enquête pour établir les circonstances exactes du drame. Trois des quatre enfants sont issus de la même famille suscitant une forte émotion dans le département de Vélingara.

Un risque récurrent avec l’entrée en hivernage

Le sud du Sénégal enregistre ses premières pluies en 2026, marquant le début d’une période qui aggrave chaque année les risques de noyade. Les carrières d’extraction d’argile et les fosses de fabrication de briques, abandonnées ou non clôturées, constituent des points de danger particulièrement exposés dès les premières accumulations d’eau.

La Brigade nationale des Sapeurs-Pompiers recense régulièrement des accidents de noyade liés aux bassins de rétention, mares temporaires et zones inondées durant l’hivernage. Les résultats de l’enquête de gendarmerie sont attendus dans les prochains jours.