Face à la flambée des prix des denrées de première nécessité et le cri de détresse de la population, le président de la République Patrice Talon a, lors du conseil des ministres en date du mercredi 23 mars 2022, décidé de prendre des mesures hardies pour réguler les prix sur le marché. Ce samedi 26 mars 2026 à Cotonou, en conférence de presse, le gouvernement s’est expliqué sur lesdites mesures pour encadrer les prix des produits de grande consommation. Cette conférence de presse a été animée par la ministre de l’industrie et du commerce Shadiya Assouma, sa collègue des Affaires sociales Véronique Tognifodé et le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji. Ils sont donc revenus de long et en large sur les décisions prises pour soulager la population et le contexte mondial de la flambée des prix.

Face à l’augmentation généralisée des prix des produits de première nécessité, le gouvernement ne pouvait rester indifférent mais il s’agit surtout d’une crise qui touche tous les pays du monde. Pour la ministre des Affaires sociales et de la Microfinance, Véronique Tognifodé, le gouvernement est conscient «qu’aujourd’hui, c’est difficile. C’est difficile parce que nous avons traversé deux années de cette pandémie de la COVID qui n’a pas eu que des répercutions sanitaires, qui a eu un fort impact économique».

Des mesures prises avec les acteurs

Le gouvernement devait réagir face aux difficultés des populations, mais il s’est donné le temps pour prendre des décisions. La ministre de l’industrie et du commerce, Shadiya Assouma a affirmé qu’«il y a eu des échanges avec les acteurs du secteur du commerce avant les mesures entérinées par le conseil des ministres mercredi dernier». Elle a expliqué qu’«en réalité, quand on regarde les mesures, c’est des abattements liés à la TVA qu’on a appliqué sur des prix» que ces acteurs du secteur du commerce ont eux-mêmes communiqué. Selon elle, «ce n’est pas des prix arbitraires pour qu’on soit resté dans nos bureaux pour le faire ». «C’est des prix qui ont été pris en considération avec les acteurs eux-mêmes. C’est les derniers prix, donc les prix sur lesquels les derniers dédouanements ont eu lieu pour l’entrée donc sur le territoire des produits importés » a–t-elle déclaré.

Au-delà des produits cités dans le compte rendu du conseil des ministres, le porte- parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a déclaré que « les prix de vente des autres produits de grande consommation doivent baisser». Il a laissé entendre que « certains se sont interrogés toute de suite en disant qu’on n’a pas entendu parler du lait, du sucre, des pâtes alimentaires et autres» mais selon lui , «quand on a bien lu le compte rendu du conseil des ministres et qu’on voit la mesure d’abattement qui est appliquée au prix du fret aussi bien maritime qu’aérien , on comprend et on en déduit que tous les autres produits de grande consommation que j’ai cité sont également concernés parce que ce sont des produits qui sont importés en gros volume et qui font l’objet de fret». Il en conclut que «quand on abat le prix du fret, on agit conséquemment sur le prix de la douane et par ailleurs sur le prix de cession du produit au consommateur final».

Il faut signaler que la ministre de l’industrie et du commerce a également annoncé que les équipes sont mobilisées sur le terrain pour effectuer des contrôles sur l’application des nouveaux prix. En plus de ces contrôles, un numéro vert sera bientôt mis à la disposition des populations pour leur permettre de dénoncer les commerçants qui ne vont pas respecter les prix fixés par le gouvernement sur les produits de grande consommation.