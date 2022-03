La guerre en Ukraine n’est pas encore terminée. Depuis la fin du mois dernier, le pays est en guerre avec la Russie qui a envoyé des soldats sur son territoire à la suite de la reconnaissance des séparatistes par l’homme du Kremlin Vladimir Poutine. Par la suite, l’Occident a imposé une pluie de sanctions pour tenter de dissuader Poutine concernant son offensive, mais les choses n’ont pas vraiment changé. Hier dimanche, un ministre britannique affirmait à Sky News est « hors de contrôle » mais qu’il ne fallait pas le prendre pour un « fou ».

Vladimir Poutine fait parler de lui une nouvelle fois. Depuis le démarrage de l’offensive russe en Ukraine, le nom du dirigeant russe est de plus en plus évoqué dans les médias. L’intéressé à lui même a plusieurs reprises pris la parole pour expliquer les raisons de cette offensive. Mais cela n’a pas vraiment convaincu les européens qui ont imposé des sanctions à la Russie et aux responsables dont le président Poutine. Alors que la guerre se poursuit et continue de faire de nombreuses victimes, un ministre britannique a pris la parole pour dire ce qu’il pense de Poutine. Le ministre britannique Michael Gove puisque c’est ce lui qu’il s’agit a déclaré sur les antennes de Sky News qu’il ne pensait pas qu’il soit utile de considérer le président russe comme « fou ». Il estime tout de même que Poutine opère dans une « sphère morale que le reste d’entre nous trouverait presque impossible à concevoir« .

Si l’officiel britannique estime que l’on savait que Poutine était capable d’une « violence terrible et terrible », il reconnait que Vladimir Poutine est « hors de contrôle » et a commis des crimes de guerre avec son invasion de l’Ukraine. Il confie que le gouvernement britannique était préoccupé par la menace nucléaire de la Russie . Face à la journaliste de la chaine, le ministre a répondu par l’affirmative lorsqu’elle lui a demandé si la possibilité que le régime de Poutine puisse utiliser des armes nucléaires était une réelle préoccupation pour le gouvernement britannique.« [L’utilisation d’armes chimiques] serait un crime de guerre. C’était un crime de guerre en Syrie – il est vrai que Vladimir Poutine a déjà commis des crimes de guerre », a martelé l’officiel britannique.