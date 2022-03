Le rapport « Women, Business and the Law 2022 » (Les Femmes, l’Entreprise et le Droit) est sorti le 1er mars dernier. Le Bénin a fait un bond de 15 places au classement, se retrouvant au 90ème rang sur un total de 190 pays. Selon un communiqué du gouvernement, le pays doit cette performance à l’amélioration de son score qui passe de 77,5 à 80,6 sur une échelle de 100. C’est le fruit de l’amélioration du cadre légal et réglementaire relatif à l’employabilité des femmes. Ce qui a été rendu possible grâce aux réformes visant notamment la suppression des restrictions liées à l’exercice des emplois dits « physiquement difficiles » pour les femmes, explique l’exécutif béninois.

En Afrique subsaharienne, seuls 5 pays ont amélioré leurs scores dans le classement de cette année. Il s’agit bien entendu du Bénin, du Burundi, de l’Angola, du Gabon et de la Sierra Léone. Le rapport « Women, Business and the Law » (Les Femmes, l’Entreprise et le Droit) mesure dans 190 pays, la discrimination explicite dans la législation, les droits juridiques et l’octroi de certaines prestations; les domaines dans lesquels des réformes peuvent renforcer la participation des femmes à la vie active. Cet indice permet de voir dans quelles mesures les règles, procédures et les institutions établissent des différences entre hommes et femmes qui peuvent affecter les motivations ou la capacité des femmes à travailler ou à créer leur entreprise.

Le rapport Women Business and the Law 2022 est le huitième d’une série d’études annuelles mesurant les lois et réglementations dans 190 économies, dans huit domaines ayant un impact sur la participation économique des femmes – mobilité, lieu de travail, salaire, mariage, parentalité, entrepreneuriat, actifs et retraites. Le rapport de cette année comprend également une recherche pilote sur les cadres juridiques pour des services de garde d’enfants disponibles, abordables et de qualité, ainsi que sur la mise en œuvre des lois.