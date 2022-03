La légende de la WWE, le catcheur Triple H, de son vrai nom Paul Levesque, a parlé de son avenir sur le ring dans l’émission de Stephen A. Smith « Stephen A’s World ». L’ancien champion de la WWE a affirmé qu’il ne se battra plus jamais à cause d’une maladie cardiaque qui l’a presque emporté. D’après ses confidences, il porte depuis dans sa poitrine un défibrillateur. Levesque a détaillé une situation médicale effrayante où il dit qu’il a failli mourir à la fin de 2021.

Il ne se sentait pas bien et est allé voir des médecins qui ont effectué des tests. Après un ECG, un électrocardiogramme, Paul dit avoir reçu un message urgent de son médecin. « J’ai reçu un SMS rapide disant de ne pas prendre de temps, de faire un sac très rapidement et de me rendre aux urgences », a confié Triple H. Lorsqu’il est arrivé à l’hôpital, il a déclaré que son cœur fonctionnait à un niveau très réduit et que le résultat semblait sombre. « Je plongeais du nez et j’étais en quelque sorte à la ligne d’un mètre de l’endroit où vous ne voulez pas être », a-t-il déclaré.

Ce n’est pas sage pour moi d’être zappé sur en direct

Paul a parlé par moment de la possibilité de ne plus jamais revoir sa famille. « Il y a des moments là-dedans, quand ils vous mettent dehors et tout et vous vous demandez : ‘’Est-ce que c’est ça ? Est-ce que tu te réveilles après ça ?’’ ». Heureusement, les médecins lui ont sauvé la vie, mais à cause de la peur, il a mis fin à sa carrière de catcheur.

« En ce qui concerne le ring, j’ai fini. Je ne lutterai plus jamais », a déclaré Paul à Stephen. « Tout d’abord, j’ai un défibrillateur dans la poitrine, et ce n’est probablement pas sage pour moi de mourir en direct », dit-il. Le dernier match télévisé de Triple H a eu lieu en 2019, où il a été battu par Randy Orton en Arabie Saoudite.