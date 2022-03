Agacé par la faiblesse du soutien militaire des pays occidentaux, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a adressé un message à ses homologues des pays européens et de l’OTAN. Un message qui intervient après un autre message amer lors du sommet de l’OTAN et de l’Union européenne. « Ne nous dites plus jamais, s’il vous plaît, que notre armée ne répond pas aux normes de l’OTAN. Nous avons montré de quoi nos normes sont capables. Et combien nous pouvons donner à la sécurité commune en Europe et dans le monde » avait lancé le président ukrainien aux dirigeants occidentaux.

Cette fois-ci il critique la faible aide militaire attribuée par ses alliés affirmant que Kiev avait besoin de chars, d’avions et de systèmes anti-navires : « C’est ce que nos partenaires ont, c’est ce qui ne fait que prendre la poussière là-bas. Tout cela non seulement pour la liberté de l’Ukraine, mais pour la liberté de l’Europe… L’Ukraine n’a besoin que de 1% des avions de l’OTAN et de 1% de ses chars et n’en demanderait pas plus… Cela fait déjà 31 jours que nous attendons. Qui est en charge de la communauté euro-atlantique ? Est-ce vraiment encore Moscou, à cause de l’intimidation ? » a lancé le président Zelensky.

Pour rappel, l’OTAN a refusé de décréter une zone d’exclusion aérienne au dessus de l’Ukraine, craignant que cela ne dégénère en guerre entre OTAN et Russie. Le Pays de Joe Biden a également exclu livrer des avions de chasse à Zelensky et ses hommes. Une situation qui a provoqué l’agacement du principal intéressé.