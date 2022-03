Alors que l’Ukraine et la Russie tentent de trouver un terrain d’entente, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré lundi que l’Ukraine souhaitait des pourparlers directs entre le président Volodymyr Zelenskiy et le russe Vladimir Poutine. « La Russie est ouverte au dialogue avec la partie ukrainienne, ainsi qu’avec tous ceux qui veulent la paix en Ukraine. Mais à condition que toutes les exigences russes soient satisfaites » avait déclaré le président russe Vladimir Poutine il y a quelques jours. Lire la suite.

« Nous souhaitons depuis longtemps une conversation directe entre le président ukrainien et Vladimir Poutine, car nous comprenons tous que c’est lui qui prend les décisions finales, surtout maintenant… Notre président n’a peur de rien, y compris d’une rencontre directe avec Poutine… Si Poutine n’a pas non plus peur, qu’il vienne à la réunion, qu’ils s’asseyent et discutent..» a déclaré M. Kuleba.

Soutenu par les puissances occidentales en terme d’appui matériel, le président ukrainien Zelensky a cependant critiqué le manque d’action de l’OTAN qui a refusé d’imposer une zone d’exclusion aérienne en Ukraine. L’organisation craint ainsi de déclencher une guerre directe avec la Russie. « Toutes les personnes qui mourront à partir de ce jour mourront aussi à cause de vous. A cause de ta faiblesse. À cause de votre désunion… » avait rétorqué M. Zelensky