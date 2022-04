La signature du récent accord entre la Chine et les Îles Salomon continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. Il y a quelques jours, la Chine a annoncé avoir signé un pacte de sécurité avec les Îles Salomon, l’Australie a exprimé ses inquiétudes. Deux jours après c’est au tour de la France de réagir sur l’accord signé entre la Chine et les îles Salomon. La France a jugé «préoccupant» la signature de cet accord qui va sans doute impliquer l’augmentation de la présence de la Chine dans la région.

Ce jeudi, la France par la voix du ministre des Affaires Etrangères a dénoncé le manque de transparence concernant l’accord signé entre la Chine et les îles Salomon. «L’opacité des dispositions de l’accord, le premier de ce type conclu par la Chine dans la région, est préoccupante à de multiples égards, en particulier s’agissant des ambitions chinoises comme acteur de la sécurité régionale», a déclaré le ministère des Affaires étrangères dont les propos ont été rapporté par plusieurs médias internationaux. «La France réaffirme son engagement en faveur d’un espace indopacifique libre, ouvert et respectueux du droit international», a précisé le Quai d’Orsay.

Le Quai d’Orsay a également précisé que «la France est présente dans le Pacifique Sud, et l’Union européenne à travers elle et par ses engagements propres. L’une et l’autre accordent une attention prioritaire à cette région et continueront à œuvrer, à travers la mise en œuvre de leurs stratégies Indopacifique respectives, pour sa stabilité, sa prospérité et son développement durable». Pour rappel, l’Australie craint que le pacte signé récemment ne soit une étape vers une présence militaire chinoise à moins de 2 000 km de sa frontière.