La Russie a une nouvelle fois avertit la Finlande et la Suède contre l’adhésion à l’OTAN, affirmant que cette décision n’apporterait pas la stabilité en Europe. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré en conférence de presse que « l’alliance reste un outil orienté vers la confrontation ». La Suède et la Finlande pourraient adhérer à l’Otan cet été, a annoncé lundi le quotidien britannique The Times se référant à ses sources. La Finlande devrait déposer sa demande d’intégrer l’Alliance atlantique en juin selon le journal.

Pour rappel, l’offensive de la Russie en Ukraine a pris une toute autre tournure avec un retrait de la région de Kiev et une réorientation sur la région du Donbass. Selon Dmitri Peskov, une délégation diplomatique russe, comprenant le ministère des Affaires étrangères, des responsables de la défense et de l’administration, pourrait être envoyée à Minsk pour des entretiens avec l’Ukraine. Lire La Suède et la Finlande pourraient adhérer à l’Otan malgré l’avertissement russe.

Plusieurs responsables russes, dont la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova, ont avertit les deux pays concernant l’adhésion à l’OTAN. « Nous rejetons ce genre de déclaration. La politique de sécurité suédoise est déterminée par la Suède », avait déclaré Ann Linde, ministre suédoise des Affaires étrangères. La Finlande « en tant qu’État souverain prend ses propres décisions en matière de politique de sécurité en fonction de son propre intérêt« , avait déclaré Marja Liivala, directrice générale du Département pour la Russie, l’Europe de l’Est et l’Asie centrale au ministère finlandais des Affaires étrangères.