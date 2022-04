La Suède et la Finlande pourraient adhérer à l’Otan cet été, a annoncé lundi le quotidien britannique The Times se référant à ses sources. La Finlande devrait déposer sa demande d’intégrer l’Alliance atlantique en juin. La Suède la suivrait sitôt, indique le quotidien dans une information relayée par l’agence TASS. Selon ses sources, les autorités suédoises et finlandaises travaillent de concert afin d’obtenir un consensus au sein de leurs pays sur l’adhésion à l’Otan. Or, chaque État prendra une décision définitive de manière indépendante, souligne The Times.

Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a déclaré récemment qu’une adhésion éventuelle de la Suède et de la Finlande à l’Otan avait été un des sujets les plus discutés lors de la rencontre des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l’Otan à Bruxelles. La rencontre s’est déroulée le 6 et le 7 avril. Pour rappel, des responsables russes ont à de nombreuses reprises averti la Suède et la Finlande quant à une éventuelle adhésion à l’OTAN.

« Il est évident que l’adhésion de la Finlande et de la Suède à l’Otan, qui est avant tout, comme vous le comprenez parfaitement bien, un bloc militaire, aurait de graves conséquences militaro-politiques qui nécessiteraient des mesures réciproques de notre pays » avait déclaré la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova en fin février.