Ousmane Sonko, l’actuel maire de Ziguinchor a été cité dans une affaire de viol l’année dernière. Convoqué l’opposant se rendait au tribunal l’année dernière quand il a été arrêté. Ses partisans sont descendus dans les rues pour manifester pendant plusieurs jours. Ousmane Sonko a été par la suite libéré puis placé sous contrôle judiciaire. La militante féministe, Fatou Warkha Sambe s’est prononcé sur le sujet via sa chaîne Warkha Tv. Ses propos ont été rapportés par des médias locaux.

Fatou Warkha Sambe s’est récemment prononcé sur l’affaire dans laquelle l’actuel maire de Ziguinchor Ousmane Sonko qui est accusé de viol. Au prime abord, la militante a estimé que « le temps de la justice, n’est pas le temps des hommes». Une manière de dire que dans ce genre d’affaire il faut laisser le temps à la justice de bien faire son travail et de trancher. La militante féministe a affirmé qu’elle portera plainte si des preuves existent que cette affaire est une affaire politique.

«Aujourd’hui, les deux camps demandent que justice soit faite. Nous aussi, on demande que justice soit faite. On s’est battu pour défendre Adji Sarr. Nous voulons un procès afin d’être tous édifiés. Si on prouve qu’on a utilisé cette affaire à des fins politiques, nous aussi, nous allons porter plainte, faire valoir la justice parce qu’on ne peut pas accepter ces choses-là. Si Adji a raison et qu’elle a été bel et bien victime de viol, la justice doit se faire», a poursuivi Fatou Warkha Sambe