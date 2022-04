Il m’est particulièrement agréable, à l’occasion de votre réélection en qualité de président de la République française, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu’en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations accompagnées de mes sincères vœux de plein succès dans vos hautes fonctions. Au moment où vous inaugurez un second quinquennat que je souhaite fort pour une relation algéro-française à refonder, je mesure l’importance de l’opportunité historique qui s’offre à nous deux d’envisager et de prendre en charge l’avenir avec ambition, courage et responsabilité.

Qu’il s’agisse de mémoire, de relations humaines, de consultations politiques ou de projections stratégiques, de coopération économique et d’interactions dans toutes les sphères de travail en commun, la vision rénovée, pleinement respectueuse des souverainetés et de l’équilibre des intérêts, que nous partageons, a le potentiel d’ouvrir à nos deux pays de vastes horizons d’amitié, de convivialité harmonieuse et de complémentarité mutuellement avantageuses