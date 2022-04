Les fidèles musulmans du Bénin à l’instar de leur coreligionnaires du monde entament ce samedi 02 avril, le mois béni de ramadan. Un mois de jeûne, de pénitence mais aussi, de prières, d’adoration et de bénédictions pour tout musulman. Comme à l’accoutumée, les fidèles s’apprêtent à passer cette période la peur au ventre en raison de la flambée des prix des denrées alimentaires. Cette année est particulièrement marquée par une inflation qui secoue le monde entier et qui touche plus durement les pays classés parmi les plus pauvres du monde.

Depuis quelques mois le pouvoir d’achat des ménages s’est amenuisé et le panier de la ménagère béninoise est devenu très léger. Les prix des produits alimentaires ont grimpé de manière vertigineuse ce qui exaspère de plus en plus les populations. Certains produits ont vu leurs prix grimper du simple au double. Le riz, l’huile, le maïs, la tomate et autres sont hors de portée pour les petites bourses. Les organisations syndicales sont montées au créneau pour dénoncer cette situation. Leurs cris de détresse ont finalement été entendus par les pouvoirs publics. Ainsi, des mesures évaluées à plus de 80 milliards de FCFA ont été prises par le gouvernement pour alléger leurs souffrances. Aujourd’hui les impacts de ses mesures se font sentir. Le pain qui était passée de 125 à 150 FCFA est revenu à son prix initial.

Le riz, l’huile et les farines ont également baissé de prix. Cependant, certains commerçants continent de spéculer sur les prix, malgré les mises en garde des autorités. Les prix des fruits n’ont pas baissé non plus. Pas plus que celui du gari, le piment et autres ingrédients entrant dans la composition des mets locaux. Les commerçants estiment que cette catégorie d’aliments ne fait pas partie des mesures prises par le gouvernement. Face à cette situation il va falloir multiplier les contrôles dans les marchés et les boutiques afin de sanctionner les contrevenants et permettre aux musulmans, leurs familles et le reste de la population de passer ce mois de carême dans la piété et la quiétude.