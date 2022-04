Le Bénin est confronté depuis quelques jours à la pénurie de gas-oil. Cette pénurie de gas-oil sur le territoire national a nécessité ce mercredi 20 avril 2022 une rencontre d’urgence entre le gouvernement et l’Association des pétroliers. Les résultats issus de cette rencontre sont qu’il faudra que les Béninois déboursent désormais 68 fcfa de plus pour un litre de gas-oil. Selon la ministre de l’industrie et du commerce, Shadiya Assouman, c’était la solution face à la pénurie de ce produit pétrolier. De 600 fcfa, il passe à 668 fcfa. Le gouvernement rapporte donc sa décision de maintenir le prix du gas-oil à 600 fcfa sur trois mois. Ce n’est pas que le gas-oil qui a augmenté de prix, le pétrole et le gaz domestique aussi.

Reçue sur Frissons Radio ce jeudi 21 avril 2022, la ministre de l’industrie et du commerce, Shadiya Assouman a déclaré qu’«en période de crise, l’instinct de tout gouvernement, c’est la protection de sa population». « Mais depuis lors, le conflit perdurant, la situation s’est dégradée. La hausse exponentielle des prix du gas-oil sur le marché international induit un prix réel à la pompe à 1020 fcfa le litre» a fait savoir la ministre de l’industrie et du commerce. Ces prix de plus en plus prohibitifs, selon elle, «pourraient si rien n’est fait conduire à une pénurie sur notre marché».

La ministre Shadiya Assouman a expliqué que «face à cette situation, le gas-oil qui devrait être à 600 sera cédé à la pompe aujourd’hui à 668 fcfa. L’essence certes est maintenue à 600 fcfa mais le gaz domestique passera à 795 fcfa et le pétrole à 851 fcfa ». Elle a laissé entendre que «malgré cette augmentation que nous allons observer, c’est des prix qui bénéficient d’une subvention de 11 milliards soit donc l’essence à 252 Fcfa/L, le pétrole à 20 fcfa/L mais le gas-oil à 352 fcfa/L et le gaz à 17 fcfa ». « C’est vrai qu’il va falloir payer plus cher mais aujourd’hui notre combat c’est déjà donc de mettre le produit à la disposition des consommateurs » a-t-elle précisé.