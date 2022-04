La justice sénégalaise s’est penchée sur l’affaire d’un militaire ayant braqué une banque. Il s’agit en effet du soldat de classe 2009/3 A. Dia qui avait procédé au braquage d’une banque pour le baptême de son troisième enfant, avec son collègue L. Sagna. Pour les faits qui leur sont reprochés, le délégué du procureur a requis 15 ans de réclusion criminelle. Les faits s’étaient déroulés le 27 mars 2019. L’homme s’était rendu à midi, à l’agence Wafacash de Nord Foire pour sonder le terrain. Il avait donc demandé à une caissière si elle faisait du change.

Le père de famille a jeté son arme et a pris la fuite

Cette dernière a répondu qu’elle n’en faisait pas. Après être parti, il est revenu à 15 h pour demander à la même femme si elle effectue des opérations Orange money. C’est après lui avoir répondu par l’affirmative que le militaire A. Dia a été rejoint par son compagnon d’arme L. Sagna. Les deux soldats ont ensuite braqué leurs armes sur la caissière l’obligeant à donner toute la somme qu’elle gardait. Cependant, quand celle-ci s’est mise à crier le père de famille a jeté son arme et a pris la fuite. Il est néanmoins tombé sur le vigile qui ne voulait pas le laisser partir.

Ils ont ensuite été rattrapés par les riverains

Toujours au cours de l’altercation, A. Dia a donné un coup de crosse à l’agent de sécurité avant de fuir. L’autre braqueur aurait de son côté bâillonné la caissière avant de s’enfuir également. La course des deux hommes hors de la banque n’a cependant pas fait long feu, puisqu’ils ont ensuite été rattrapés par les riverains avant d’être mis à la disposition de la gendarmerie. Face aux faits qui leur sont reprochés, les deux hommes ont été radiés. Hier mercredi 06 avril 2022, ils ont été présentés au juge de la Chambre criminelle de Dakar pour association de malfaiteurs et vol en réunion avec violence et usage d’armes.