Sans entraîneur principal depuis la fin du contrat de Michel Dussuyer, les Ecureuils du Bénin connaissent déjà leurs adversaires pour les éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2023. Le ministère et la fédération s’entendront-ils pour trouver au plus vite un sélectionneur aux « jaunes » ou vont-ils choisir la solution locale ? C’est une question dont on ignore la réponse. Même le conseiller technique du ministre des sports Jean Marc Adjovi Bocco n’a visiblement pas la réponse à cette interrogation. De passage sur le plateau de l’émission 5/7 matins de l’Ortb hier mercredi 20 avril, l’ex-international béninois a donné son avis personnel sur la question.

Mais « il faut peser le pour et le contre »

En effet, il souhaite que Moussa Latoundji soit maintenu à la tête de la sélection. « Avant les matchs d’Antalya, je dirai que c’était trop tôt de lui confier l’équipe nationale « mais aujourd’hui, (…) je le prendrai » a déclaré Jean Marc Adjovi Bocco qui reconnaît cependant qu’il faudra peser le pour et le contre avant de faire un choix parce que l’ancien des Dragons de l’Ouémé n’a disputé que trois matchs et ce n’était pas des matchs de qualification. « Donc, il faut vraiment peser le pour et le contre. Et surtout ne pas mettre Moussa Latpundji qui est pour moi un futur grand, dans de mauvaises dispositions ».

Il a « montré de très belles choses à Antalya »

Le cofondateur de l’Institut Diambars au Sénégal trouve que pour le moment, le tout premier buteur du Bénin en Coupe d’Afrique des Nations a « montré de très belles choses à Antalya », que « ça soit au niveau de la qualité du jeu, que ça soit au niveau de l’organisation ou de la relation avec les joueurs. Ça c’est quelque chose de vraiment intéressant qu’on a eu » a-t-il apprécié. L’avenir nous dira si Moussa Latoundji sera confirmé à son poste ou non. Rappelons déjà que le porte-parole du gouvernement avait affirmé il y a quelques mois que le Bénin était à la recherche d’un entraîneur de grande stature pour son équipe nationale. Mais c’était bien avant le tournoi d’Antalya en Turquie.