Le surnom de Mbappé à Monaco dévoilé par son ex-coéquipier Vagner Love

L’attaquant brésilien Vagner Love a révélé, lundi 28 avril 2026 sur le plateau de l’émission Panela diffusée sur SporTV, le surnom que les joueurs brésiliens de l’AS Monaco attribuaient à Kylian Mbappé lors de la saison 2015-2016.

C’est la vitesse hors norme du jeune Français qui avait frappé les esprits dans le vestiaire monégasque. « Sa vitesse était incroyable. Les gars l’appelaient Papa-Léguas, surtout les Brésiliens », a déclaré Vagner Love, en référence au célèbre personnage de dessin animé connu en France sous le nom de Bip-bip.

Un groupe brésilien influent à Monaco

Vagner Love avait rejoint l’AS Monaco en janvier 2016, en provenance de Corinthians, pour pallier l’absence de Radamel Falcao García, alors prêté à Chelsea. À son arrivée dans la Principauté, il avait retrouvé plusieurs compatriotes déjà installés au club : Fabinho, Jemerson et Wallace formaient alors un noyau brésilien solide au sein de l’effectif entraîné par Leonardo Jardim.

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Mbappé, lui, n’avait que 17 ans et effectuait ses premiers pas dans le groupe professionnel. Sa première apparition en équipe première remontait à décembre 2015, quelques semaines seulement avant l’arrivée de Vagner Love.

Une cohabitation de courte durée

Les deux attaquants ont partagé le même vestiaire pendant un peu plus de six mois. Vagner Love a quitté Monaco à l’été 2016, lors du retour de Falcao García à l’issue de son prêt. Il s’est alors engagé avec le club turc d’Alanyaspor.

Mbappé est resté une saison supplémentaire dans la Principauté, contribuant au titre de champion de France décroché par Monaco en 2016-2017 — le premier depuis 2000 pour le club. Il a ensuite rejoint le Paris Saint-Germain à l’été 2017, d’abord sous forme de prêt, avant un transfert définitif estimé à 180 millions d’euros selon les chiffres publiés à l’époque par la Ligue de football professionnel.

Vagner Love, qui a mis un terme à sa carrière en mars 2026 après une dernière pige au Retrô FC dans le championnat du Pernambouc, participait à l’émission dans le cadre d’un tour d’horizon de ses souvenirs de joueur.