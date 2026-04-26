Attaques au Mali : la Turquie condamne et réaffirme son soutien à Bamako

Le ministère turc des Affaires étrangères a publié ce samedi 25 avril 2026 un communiqué officiel condamnant les attaques terroristes coordonnées qui ont frappé plusieurs régions du Mali dans la journée. Ankara y exprime ses condoléances aux familles des victimes et au peuple malien, et réaffirme sa solidarité avec Bamako dans la lutte contre le terrorisme.

Une réaction gouvernementale formelle

Référencé sous le numéro 76 et daté du 25 avril 2026, le document émane directement du siège du ministère des Affaires étrangères turc, ce qui lui confère un statut de déclaration gouvernementale officielle — un niveau supérieur aux réactions publiées sur les réseaux sociaux par des représentations diplomatiques. Ankara s’y engage à « continuer d’être solidaire du Mali dans sa lutte contre le terrorisme et à soutenir les efforts visant à instaurer une paix et une stabilité durables dans la région ».

Bamako et Ankara, des relations en développement

La Turquie entretient des relations économiques et militaires croissantes avec le Mali depuis plusieurs années, notamment dans le domaine de la défense. Ankara figure parmi les fournisseurs de drones militaires de type Bayraktar TB2 aux Forces armées maliennes (FAMa), des appareils utilisés dans les opérations contre les groupes armés au Sahel. Cette réaction rapide de la diplomatie turque intervient alors que le Bureau des affaires africaines du département d’État américain et le président de la Commission de l’Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, avaient déjà exprimé leur soutien à Bamako dans la journée du 25 avril.

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Les attaques, revendiquées conjointement par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) et le Front de libération de l’Azawad (FLA), ont visé simultanément des positions militaires à Bamako, Kati, Gao, Kidal, Sévaré et Mopti. Selon Al Jazeera et Jeune Afrique, le ministre malien de la Défense, le général Sadio Camara, aurait été tué lors de l’attentat au véhicule piégé qui a détruit sa résidence à Kati — une information que les autorités maliennes n’avaient pas encore confirmée officiellement à l’heure de publication.

Les FAMa ont indiqué dans un second communiqué que des informations complémentaires sur le bilan des opérations seraient transmises « ultérieurement ».