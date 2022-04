« Les États sont directement impliqués dans les événements actuels alors qu’ils continuent de livrer à l’Ukraine des armes et des munitions, incitant ainsi à de nouvelles effusions de sang… Nous avertissons que de telles actions sont dangereuses et provocatrices car elles sont dirigées contre notre État », a déclaré l’ambassadeur de Russie aux États-Unis, Anatoly Antonov lors d’une interview accordée à Newsweek. L’officiel russe évoquait les récentes livraisons d’armes des alliés occidentaux à l’Ukraine pour permettre au pays de tenir face au voisin russe.

Depuis le début de l’offensive russe en Ukraine, les occidentaux ont fait front uni pour sanctionner lourdement la Russie en plus de fournir des armes à l’Ukraine pour leur défense. Malgré cet engagement, l’OTAN et les pays de l’UE ont refusé de s’engager directement dans la guerre, de peur de généraliser le conflit.

Les livraisons d’armes et d’équipements militaires « peuvent conduire les États-Unis et la Fédération de Russie sur la voie d’une confrontation militaire directe. Tout approvisionnement en armes et équipements militaires en provenance de l’Occident, effectué par des convois de transport à travers le territoire ukrainien, est une cible militaire légitime pour nos forces armées » a averti l’ambassadeur.