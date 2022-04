L’avènement du Covid-19 favorise visiblement les recherches dans le cadre de la mise sur pied des remèdes contre certaines maladies. En effet, selon les informations rapportées par « Times », des scientifiques du King’s College de Londres se sont inspirés des codes génétiques appelés ARNm pour générer des cellules cardiaques saines. Le même procédé avait été utilisé pour mettre sur pied les vaccins Covid. Selon les explications du chercheur principal, le professeur Mauro Giacca, l’objectif est d’arriver à permettre aux cellules de continuer la prolifération.

«Nous naissons tous avec un nombre défini de cellules musculaires dans notre cœur et ce sont exactement les mêmes avec lesquelles nous mourrons. Le cœur n’a pas la capacité de se réparer après une crise cardiaque. Notre objectif a été de trouver un traitement capable de convaincre les cellules survivantes de proliférer. », a expliqué le scientifique. Il estime que la régénération d’un cœur humain endommagé peut devenir une réalité.

Une révolution pour la médecine cardiovasculaire

«Nous utilisons exactement la même technologie que les vaccins Pfizer et Moderna pour injecter des micro-ARN dans le cœur, atteignant les cellules cardiaques survivantes et poussant leur prolifération. Les nouvelles cellules remplaceraient les cellules mortes et au lieu de former une cicatrice, le patient aurait un nouveau tissu musculaire. », a poursuivi le scientifique. Pour ces chercheurs, les travaux ont le mérite de faire une grande révolution dans le domaine de la médecine cardiovasculaire.