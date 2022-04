Des pirates liés à la Corée du Nord ont été accusés par les Etats-Unis d’avoir volé une importante somme d’argent en cryptomonnaies, sur le jeu vidéo Axie Infinity. D’après les informations publiées dans un communiqué du FBI, hier jeudi 14 avril 2022, il s’agit en effet de 620 millions de dollars qui ont été dérobés par les hackers, à la fin du mois de mars. « Grâce à notre enquête, nous avons pu confirmer que le groupe Lazarus et APT38, des acteurs en ligne associés à la Corée du Nord, étaient responsables du vol de 620 millions de dollars en ethereum rapporté le 29 mars » a indiqué le bureau fédéral d’investigation.

Le jeu comportait des failles de sécurité

Notons que le jeu vidéo Axie Infinity repose sur le serveur Ronin et la cyberattaque qu’il avait subie était l’une des plus importantes, qui impliquaient des monnaies virtuelles. Cependant, il comportait des failles de sécurité qui ont permis son piratage. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que la Corée du Nord est évoquée dans une affaire de vol de cryptomonnaies. Au cours du mois de février 2022, le pays avait été accusé par les Etats-Unis d’avoir volé plus de 50 millions de dollars en cryptomonnaies.

50 millions de dollars dérobés entre fin 2020 et mi-2021

Ces informations avaient été révélées dans le rapport de la société d’étude des transactions dans le monde des cryptomonnaies, Chainalysis, et présenté au comité de sanctions du conseil de sécurité des Nations Unies. Le rapport a par ailleurs souligné que les 50 millions de dollars avaient été dérobés entre fin 2020 et mi-2021. Toujours selon le document, le total des cryptomonnaies volées par la Corée du Nord pourrait être bien plus important. Ainsi, sur toute l’année 2021, 400 millions de dollars pourraient avoir été volés par Pyongyang. A en croire le rapport, les cryptomonnaies volées servent à financer les programmes nucléaires et les missiles balistiques du pays.