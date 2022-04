Daech a appelé ses partisans à mener des attaques en Europe pour se « venger » de la mort du chef du groupe en février, a rapporté lundi plusieurs médias internationaux. Le message, délivré dans une vidéo par le porte-parole de Daech Abu-Omar Al-Mujahir, indique que l’attention de l’Occident sur l’offensive en Ukraine présente une opportunité de frapper. Il a évoqué la mort d’Abu Ibrahim Al-Qurayshi, qui a fait exploser un explosif dans son enceinte à l’approche des forces américaines.

Après sa mort, Daech a annoncé un nouveau chef, Abu Hasan Al-Hashimi Al-Qurashi, un haut responsable de longue date qui a été choisi par Al-Qurayshi avant sa mort. Dans le message envoyé à l’aide de la plateforme cryptée Telegram, Al-Mujahir a déclaré : « Nous annonçons, en nous appuyant sur Dieu, une campagne bénie pour se venger. Combattez-les tous et Allah répondra et les punira de vos mains. L’occasion est mûre pour vous.

Dans le but d’encourager les membres de l’Etat Islamique, il a exhorté ses partisans à « s’armer et à mener de nouvelles attaques« , ajoutant qu’un retour du califat conduirait à la libération de Jérusalem. Daech n’a pas réussi à lancer et à diriger des attaques en Europe pendant des années et, par conséquent, a changé de stratégie pour encourager les individus à organiser des attaques, a déclaré Olivier Guitta, directeur général de GlobalStrat, un cabinet de conseil en sécurité.