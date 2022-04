Le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan a donné son avis sur la défaite de Marine Le Pen, candidate du parti d’extrême-droite français, le Rassemblement National (RN) à l,a présidentielle française. En effet, ce samedi 30 avril 2022, alors qu’il s’adressait à des journalistes dans l’avion qui le ramenait d’un voyage en Arabie Saoudite, le chef de l’Etat turc a estimé que la défaite de la femme politique face au président sortant Emmanuel Macron est une « victoire », tout en semblant assimiler le RN à des « vues extrémistes » lors de la présidentielle.

« Tout ce dont nous souffrons est causé par l’extrémisme »

« L’élimination et la défaite des vues extrémistes lors de l’élection française est, me semble-t-il, une victoire, car tout ce dont nous souffrons est causé par l’extrémisme » a-t-il déclaré. Recep Tayyip Erdogan a également dit espérer que le résultat de l’élection présidentielle française permettra aux relations diplomatiques entre la Turquie et la France d’être dans une bonne position. Notons qu’après le second tour de la présidentielle qui s’est déroulée le dimanche 24 avril 2022, Emmanuel Macron a remporté la victoire.

Recep Tayyip Erdogan avait insulté Emmanuel Macron

Pour rappel, même si le numéro un turc salue la victoire de ce dernier sur Marine Le Pen, leurs relations n’ont cependant pas toujours été au beau fixe. En effet, les relations diplomatiques entre Paris et Ankara s’étaient refroidies notamment après les attentats de Charlie Hebdo, lorsque Recep Tayyip Erdogan avait multiplié les insultes à l’endroit de son homologue français qui avait défendu le droit à la caricature. « Macron est un fardeau pour la France. Macron et la France traversent actuellement une période très dangereuse. Mon espoir est que la France se débarrasse du problème Macron aussi vite que possible » avait-il notamment déclaré.