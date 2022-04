Le célèbre acteur Denzel Washington a abordé le cas de la gifle infligée à Chris Rock par Will Smith. Pour rappel, Denzel Washington avait été vu consolant Will Smith après que l’incident aux Oscars. Washington a assisté au sommet du leadership de l’auteur et évêque TD Jakes samedi matin pour une interview sur sa carrière et sa foi lorsqu’il a été interrrogé sur Will Smith.

« Heureusement qu’il y avait du monde. Pas seulement moi, mais les autres. Tyler Perry est venu immédiatement là-bas avec moi. Nous avons prié. Je ne veux pas dire de quoi nous avons parlé, mais pour la grâce de Dieu… Qui sommes-nous pour condamner ? Je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants de la situation, mais je sais que la seule solution était la prière, à mon avis » a entre autres déclaré Denzel Washington. « Eh bien, il y a un dicton: ‘Quand le diable vous ignore, alors vous savez que vous faites quelque chose de mal.’ Le diable dit : ‘Oh non, laisse-le tranquille, c’est mon préféré.’ À l’inverse, lorsque le diable s’attaque à vous, c’est peut-être parce qu’il essaie de faire quelque chose de bien. Et pour une raison quelconque, le diable s’est emparé de cette circonstance cette nuit-là » a-t-il ajouté.

Will Smith s’est excusé et a finalement démissionné de l’académie. De son côté, Chris Rock n’a pas réagi aux excuses de son collègue. Il a juste évoqué le sujet lors de son premier spectacle après les Oscars affirmant qu’il était toujours en train de digérer l’acte et « A un moment donné, je vais parler de ce truc. Et ce sera sérieux et drôle» a-t-il ajouté.