Le département des Collines du Bénin a été secoué par des violences électorales lors des élections législatives de 2019 et présidentielles de 2021 mais ce département est devenu aujourd’hui un havre de paix où tous les fils parlent désormais le même langage selon l’ancien ministre Dègla. Reçu le mercredi 13 avril 2022 dans l’émission « Actu matin» de la chaîne de télévision privée Canal 3 Bénin, Benoit Dègla, député du Parti «Bloc Républicain» à l’Assemblée nationale et ancien ministre de l’Intérieur, a déclaré que tous les fils de ce département font un et ont le regard tourné vers le développement. Pour lui, « Nous sommes dans un politique de développement ».

« D’abord nous sommes tous les fils de la même région .Nous n’avons pas intérêt à aller chacun dans sa direction parce que rien de fondamental ne nous sépare, ne nous oppose et lorsque vous arrivez à mettre en place la méthodologie qui consiste à choisir les bonnes personnes pour la médiation, pour la conciliation, ça marche toujours » a déclaré l’ancien ministre de l’Intérieur. Pour que tout le monde parle désormais le même langage, le député du Parti «Bloc Républicain» à l’Assemblée nationale a affirmé que « nous sommes partis avec beaucoup d’humilité vers les frères, nous avons échangé, on a mis en face tout ce que nous gagnons en étant ensemble et ce que nous perdons lorsque chacun va dans sa direction et je crois que nous avons été écoutés ».

La médiation a connu un succès grâce à «des partenaires qui sont intervenus ». Benoît Dègla a fait savoir que les médiateurs sont actuellement dans «la démarche pour détecter partout où il y aura des gens en rade pour pouvoir ramener tout le monde » afin que dans cette zone, il y ait pendant les différentes élections «des moments de fête » et que les communes dans lesquelles les violences électorales ont lieu «cessent d’être étiquetées comme zone rouge ». «Vous voyez cette partie du Bénin, il faudra que l’on puisse dépasser cela. Ce n’est pas la joie de dire qu’on appartient à une zone où pendant les élections vous avez du mal à vous y rendre » a-t-il expliqué.

L’ancien ministre de l’Intérieur a laissé entendre que le département des Collines a «un retard criard en matière de développement » et que les différentes localités de cette zone du Bénin continuent d’avoir entre autres des problèmes d’eau, d’électricité, de communication, de santé, des infrastructures. C’est pour cela qu’il demande que «tout le monde s’assoie et pense ensemble». Pour Benoit Dègla, la «solidarité va durer tant que chacun mettra l’humilité en place, son égo de côté et penser au développement de la localité» et que «tant qu’il y a ça », il pense que «la solidarité va aller de l’avant». «Nous pensons que dans la république, il y a la place pour tout le monde. On n’a pas besoin d’être député pour servir sa nation, ni DG. Nous sommes dans un politique de développement » a-t-il soutenu.