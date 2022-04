Twitter reconsidère la proposition de rachat d’Elon Musk, avec des discussions entre les deux camps en cours dimanche, a rapporté le Wall Street Journal, après que le milliardaire a déclaré jeudi qu’il avait obtenu le financement nécessaire. « Twitter jette un regard neuf sur l’offre et est plus susceptible qu’avant de chercher à négocier« , rapporte le quotidien économique, citant des sources proches du dossier.

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré jeudi qu’il avait obtenu près de 46,5 milliards de dollars pour financer la transaction, mais aussi qu’il prévoyait de faire appel directement aux actionnaires de la société alors qu’il envisageait de reprendre la plate-forme de médias sociaux. Le conseil d’administration de Twitter s’était opposé à la proposition, en se dotant d’une « pilule empoisonnée » qui rendrait plus difficile pour Elon Musk d’acquérir plus de 15% d’actions de la société via le marché. Il détient actuellement 9,2% des actions.

A en croire le Wall Street Journal, « le revirement potentiel de la part de Twitter survient après que M. Musk a rencontré en privé vendredi plusieurs actionnaires de la société« . Elon Musk « s’est engagé à résoudre les problèmes de liberté d’expression qu’il considère comme affligeant la plate-forme et le pays plus largement, que sa candidature réussisse ou non« , ont ajouté les sources, selon le Journal. Pour rappel, le milliardaire a déclaré la semaine dernière qu’il envisageait de contourner le conseil d’administration de Twitter dans son offre publique d’achat en achetant des actions directement aux actionnaires existants, « mais n’a pas déterminé s’il devait le faire pour le moment« , selon un dossier de titres publié jeudi.