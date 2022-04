Le mercredi 13 avril dernier, l’Agence nationale d’identification des personnes (Anip) a prorogé jusqu’au vendredi 22 avril 2022 à 16 heures, l’opération de régularisation des résidus pour l’inscription sur la liste électorale informatisée (Lei). Le parti « La Nouvelle Alliance »(LNA) trouve cette prorogation insuffisante. Il souhaite que ce délai soit encore rallongé jusqu’au 30 avril prochain vu l’affluence observée dans les différents postes d’enrôlement.

Le parti « La Nouvelle Alliance (LNA) » a appris avec beaucoup d’intérêt, la prorogation de l’opération de régularisation des résidus pour l’inscription sur la Liste Électorale Informatisée (LEI) jusqu’au 22 avril 2022. Pour le Parti LNA, ce délai paraît insuffisant compte tenu de l’affluence observée dans les différents postes d’enrôlement. C’est pourquoi, vu l’importance et la sensibilité de l’opération, le parti La Nouvelle Alliance demande une prorogation du délai jusqu’au 30 avril 2022 » peut-on lire dans le communiqué du parti. La Lna est persuadée qu’une nouvelle prorogation du délai permettra à toutes les béninoises et à tous les béninois de pouvoir s’enrôler.

Par ailleurs, la formation politique , très préoccupée par « la souffrance du peuple béninois », attire l’attention du gouvernement sur la « spéculation sauvage et incontrôlée des prix du fer à béton et de certains produits. En effet, de 650 000 FCFA la tonne, le prix des fers de 8,10 et 12 , est passé à 760 000 FCFA. Celui du fer de 6 est passé de 680 000 FCFA la tonne, à 800 000 FCFA« . A cela il faut ajouter les disparités liées à l’éloignement. « Ainsi ils dépassent la barre du million la tonne dans certaines localités »

De même, le prix toujours élevé de certains produits de consommation tels que l’huile, le sel et le riz, malgré les mesures prises par le gouvernement, n’est pas de nature à soulager les peines de nos braves populations. C’est pourquoi le parti LNA, fidèle à son idéologie » le social-libéralisme » et conscient du faible pouvoir d’achat des Béninois, invite le gouvernement à prendre les dispositions nécessaires aux fins de réguler les prix des ces produits. Le parti LNA réaffirme sa détermination à soutenir le peuple béninois à sortir de cette souffrance.