L’ancien capitaine des Éléphants et candidat à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF), Didier Drogba se retrouve au cœur d’une vive polémique à quelques jours seulement des élections. Absent sur le plateau de l’émission consacrée aux différents candidats dans la course pour la FIF, la raison fournie par Drogba a été publiquement contredite par la chaîne de télévision RTI. Une très mauvaise communication pour le candidat qui déjà rencontre des problèmes avec les dernières tendances.

Didier DROGBA n’a pas répondu présent au rendez-vous convenu avec la télévision RTI pour le grand débat télévisé organisé mercredi soir pour les candidats en compétition pour la Fédération ivoirienne de football. À la suite de son absence sur le plateau, l’ancien joueur s’était justifié sur les réseaux sociaux en invoquant son agenda déjà surchargé pour ces derniers jours. « À ce stade de la campagne, j’ai engagé mon agenda en plusieurs points. Les dates qui me sont proposées sur des plateaux télé se chevauchent malheureusement avec certains rendez-vous déjà pris et confirmés ».

Tout se serait bien passé pour le candidat après cette publication si la chaîne organisatrice de l’émission n’avait pas fait une sortie officielle qui désavoue complètement l’ancien capitaine ivoirien. En effet, le jeudi soir dans un communiqué, la chaîne publique RTI a remis en cause cette version en racontant en détail le déroulement des faits. D’après le communiqué, le staff de Didier DROGBA a juste « saisi la RTI de la non-participation du candidat à l’émission » à seulement « 5 min du début de l’émission ». Une situation des plus inattendues qui aurait pu faire échouer la réalisation de l’émission puisque messieurs Paul LEDJOU et Adam KHALIL, représentants pour le compte du candidat Didier DROGBA avaient pris part à la réunion préparatoire au débat organisé à la RTI le vendredi 15 avril 2022.

Et ce n’est qu’à la sortie de cette séance de travail, que de façon unanime, le format de l’émission, les thèmes ainsi que la date du mercredi 20 avril 2022 à 20 h 50 avaient été retenus. Néanmoins, par « respect à nos engagements, au public et conformément aux principes des débats liés aux élections, le rendez-vous a été maintenu avec les candidats présents », et le débat a eu lieu. « Nous avons pris acte de l’absence du candidat Didier DROGBA, et nous regrettons les désagréments que cette situation a créé à nos téléspectateurs, auditeurs et internautes », a ajouté la chaîne dans son communiqué. Une très mauvaise publicité pour le candidat qui n’est pas déjà en de bonnes postures dans les classements de cette course à la FIF et qui risque d’ailleurs d’agir sur les points du scrutin du samedi 23 avril prochain.