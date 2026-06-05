Mondial 2026 : la FIFA annonce un changement au niveau des hymnes nationales

La FIFA a annoncé ce vendredi une modification du protocole des hymnes nationaux pour la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet 2026. La décision intervient à six jours du match d’ouverture et concerne l’ensemble des sélections engagées dans la compétition.

La mesure modifie le déroulement habituel des cérémonies d’avant-match, avec un repositionnement des joueurs au centre du terrain pendant l’exécution des hymnes.

Les joueurs réunis au rond central pendant les hymnes

Dans un communiqué publié vendredi, la FIFA indique que les joueurs titulaires et les remplaçants seront désormais regroupés dans le cercle central avant le coup d’envoi. Les deux équipes seront placées face à face autour d’une banderole installée au milieu du terrain, accompagnée de grandes bannières aux couleurs des nations.

L’instance mondiale du football précise que cette disposition vise à associer l’ensemble du groupe à ce moment protocolaire. Elle évoque un dispositif destiné à permettre à chaque joueur de vivre la séquence, sans distinction entre titulaires et remplaçants. La FIFA décrit ce moment comme une séquence censée produire un moment d’unité, de fierté et d’émotion. Les arbitres seront également intégrés à cette mise en scène, placés aux côtés des équipes lors des hymnes.

Une mise en scène élargie de l’avant-match

Ce nouveau protocole s’inscrit dans une évolution plus large des cérémonies d’avant-match, avec une mise en valeur accrue de la dimension visuelle dans les stades. Les équipes feront face au public dans une configuration centrée sur le rond central, tandis que les éléments graphiques nationaux occuperont une partie importante de la pelouse.

La Coupe du monde 2026 marque aussi un changement structurel majeur avec l’augmentation du nombre de sélections, porté à 48 équipes contre 32 auparavant. Le tournoi comprendra 104 rencontres réparties sur trois pays hôtes, une première dans l’histoire de la compétition selon la FIFA. Cette organisation élargie entraîne un allongement du calendrier et une augmentation du nombre de séquences cérémonielles diffusées mondialement, chaque match devenant un espace de mise en scène renforcée.

Un calendrier déjà fixé pour le lancement du tournoi

Le match d’ouverture est programmé le 11 juin 2026, marquant le début d’une compétition étalée sur plus d’un mois. Les dernières rencontres sont prévues le 19 juillet 2026, date de la finale. Avec cette modification du protocole des hymnes, la FIFA ajuste l’un des rituels les plus suivis du football international à l’approche du coup d’envoi, dans une édition qui combine expansion sportive et transformation des formats d’avant-match.