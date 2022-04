Le gouvernement du Bénin lors du conseil des ministres du mercredi 20 avril 2022 a fixé les prix des engrais pour les vivriers et le coton. Les prix de cession des intrants aux producteurs au titre de la campagne 2022-2023 sont de 2 80 FCFA/kg soit 14.000 FCFA le sac de 50 kg pour les engrais toutes catégories confondues, 3.500 FCFA/L pour les herbicides totaux, 7.011 FCFA/L pour les herbicides sélectifs, 7.011 FCFA/L pour les Herbicides sélectifs précoces et 3.500 FCFA le flacon pour le traitement de demi hectare concernant les insecticides coton.

Le Secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji face à la presse ce vendredi 22 avril 2022 a donné les raisons qui ont poussé le gouvernement à fixer les prix des engrais pour les vivriers et le coton. Selon le Porte-parole du gouvernement, ces prix de cession des engrais pour les vivriers et le coton font «partie de la stratégie que le gouvernement a mis en place depuis 2016 et qui pour compter de 2018 a généré les effets que l’on n’a commencé à observer à savoir faire du Bénin le 2ème producteur du vivier au sein de l’UEMOA » et «faire du Bénin le 1er producteur de coton sur le continent ».