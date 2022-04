En France, les policiers ont fait usage de gaz lacrymogènes contre les participants à une manifestation contre l’extrême droite, qui s’est déroulée dans le centre de Paris près de la place de la Nation un peu plus d’une semaine avant le second tour de l’élection présidentielle française. À la tête du cortège se trouvent des manifestants avec des pancartes représentant des slogans contre les deux candidats : le président français Emmanuel Macron et sa rivale Marine Le Pen.

La colonne partit de la place de la Bastille et gagna la place de la République, bouclée par la police. Lorsque certains manifestants ont voulu percer les cordons des forces de l’ordre, ces derniers ont fait usage de gaz lacrymogènes. Pour l’instant, l’accès au lieu de la manifestation est bloqué par les gendarmes.

Le 10 avril, le premier tour de l’élection présidentielle a eu lieu en France avec un taux de participation de 73,69%. Il y avait 12 candidats en lice pour la présidence. Emmanuel Macron (27,85%) et Marine Le Pen (23,15%) ont accédé au second tour. Ainsi, le 24 avril, le scénario de la dernière présidentielle se répétera, alors que les mêmes politiciens se sont déjà affrontés dans le duel final pour l’Élysée. (avec TASS)