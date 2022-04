Le président français Emmanuel Macron, candidat à sa propre succession, a accusé samedi lors d’un meeting à Marseille les partis politiques d’extrême-droite de tenter de semer la discorde entre Paris et Berlin. « J’aurais pu vous parler du projet de sortir de l’Europe que l’extrême-droite défend, lorsqu’il propose le divorce entre l’Allemagne et la France, sortir du conseil de l’Europe, une alliance militaire avec la Russie et pas un mot sur le continent africain », s’est exclamé le président-candidat Macron.

Parlant de son adversaire au second tour de l’élection présidentielle, la candidate du Rassemblement national Marine Le Pen, ainsi que d’Éric Zemmour, candidat recalé au premier tour, le président Macron a déclaré qu’ils « voulaient administrer de la chloroquine et du vaccin russe » pour lutter contre le Covid-19 ». Cela n’adviendra pas, parce que le 24 avril, nous voterons », a déclaré le président.

Le premier tour de l’élection présidentielle a eu lieu en France avec un taux de participation de 73,69%. Il y avait 12 candidats en lice pour la présidence. Emmanuel Macron (27,85%) et Marine Le Pen (23,15%) ont accédé au second tour qui aura lieu le 24 avril prochain. (avec TASS)