Nicolas Sarkozy accordera son soutien à Emmanuel Macron au second tour des élections en France. L’ancien président français l’a formellement notifié par le canal d’une publication qu’il a faite sur le réseau social Facebook ce mardi 12 avril. Pour lui, l’actuel patron de l’Élysée est le seul candidat à même « d’agir ».

« Je voterai pour Emmanuel Macron », a-t-il clamé sur le réseau social. Il a notamment justifié le choix qu’il a porté sur le principal challenger de Marine Le Pen par sa « fidélité aux valeurs de la droite républicaine ». Il indique également que soutenir, l’actuel président français candidat à sa propre succession, c’est valoriser le travail qu’il a fait au cours du quinquennat.

Bonne relation entre Macron et Sarkozy

Visiblement acquis à la cause de Macron, Nicolas Sarkozy fait remarquer que son candidat « a l’expérience nécessaire face à une grave crise internationale plus complexe que jamais » et que « son projet économique met la valorisation du travail au centre de toutes ses priorités ». Rappelons que l’ancien président français a préféré porter son choix sur Emmanuel Macron plutôt que sur Valérie Pécresse qui défend les couleurs de la formation politique dont il est le fondateur. Notons également que l’actuel occupant de l’Elysée a gardé de très bonnes relations avec Sarkozy comparé à d’autres anciens présidents tels que François Hollande.