Un des acteurs de la série américaine Game of Thrones a été arrêté au cours de la semaine dernière pour des échanges à caractère sexuels avec une jeune fille mineure. Selon les précisions apportées par les médias, il s’agit de Joseph Gatt. L’homme a fait son apparition dans la quatrième saison de la série en interprétant le rôle de Thenn Warg. Le comédien aurait été mis aux arrêts à son domicile situé à Los Angeles.

Il est soupçonné d’avoir eu une relation à distance avec une mineur qui réside dans un autre État. Certains messages qu’il a échangé avec la jeune fille auraient un caractère purement sexuel. Aussi, les forces de l’ordre auraient été saisies. L’homme a par la suite été libéré après avoir versé une caution de 5 000 dollars. Alors que l’enquête est en cours, le mis en cause a tenu à rejeter toutes les accusations formulées contre lui.

« Accusation horribles »

Par le canal d’une publication qu’il a faite sur les réseaux sociaux, il fait savoir qu’il s’agit « d’accusations vraiment horribles et totalement fausses». « Elles sont à 100% fausses et dangereuses. Le communiqué de presse comporte des erreurs et des éléments prêtant à confusion. Je coopère pleinement avec le LAPD pour faire toute la lumière sur cette affaire. J’ai hâte de blanchir mon nom.», déclare-t-il avant de remercier tous ceux qui l’ont soutenus de diverses manières.