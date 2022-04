Les propos du président Joe Biden (qui a qualifié de génocide les évènements en Ukraine) ont suscité la perplexité des services de renseignement américains, a annoncé vendredi la chaîne NBC. Selon le média, les informations dont disposent le renseignement américain vont à l’encontre de cet avis. « Le génocide comprend un objectif de destruction d’un groupe ethnique ou d’une nation et, jusqu’à présent, ce n’est pas ce que nous observons« , a indiqué la chaîne relayant les propos d’un représentant des services de renseignement américains ayant requis l’anonymat.

« Et nous allons seulement en apprendre de plus en plus sur la dévastation. Nous laisserons les avocats décider, au niveau international, si oui ou non cela est qualifié [de génocide], mais cela me semble certainement être le cas. » avait déclaré le président Joe Biden interrogé sur le sujet. Interrogé sur le sujet, le président français a refusé d’utiliser les mêmes termes. « je serai prudent avec les termes – génocide, ça a un sens… Le peuple ukrainien et le peuple russe sont des peuples frères » avait déclaré le président Emmanuel Macron.

Commentant les propos de Joe Biden sur le génocide, le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, a indiqué que le Kremlin s’élevait résolument contre ces déclarations. Il a également qualifié d’inacceptable et impardonnable une telle rhétorique pour le dirigeant d’un pays dont les bombes ont tué des centaines de milliers de personnes dans le monde entier.