Le plus puissant tremblement de terre dans l’histoire de l’humanité s’est déroulé il y a près de 4 mille ans. C’est du moins ce qu’il convient de retenir d’un travail de recherche effectué par une équipe. Selon les résultats de l’enquête publiée sur la plateforme scientifique Science Advances , cette catastrophe naturelle a eu lieu le long du désert côtier hyperaride d’Atacama, dans le nord du Chili.

Séisme de magnitude 9,5…

Il s’agit d’un séisme d’une magnitude évaluée à 9,5 sur l’échelle de Richter. La dangereuse vague estimée à 20 mètres de haut s’est propagée jusqu’à 8.000 kilomètres de l’épicentre. La violence des vagues en provenance du Chili a créé le déplacement des rochers entiers dont certains ont la taille d’une automobile. «Le désert de l’Atacama est l’un des endroits les plus secs et inhospitaliers du monde, et trouver des preuves de tsunamis a toujours été compliqué», a notamment fait savoir James Geoff, l’un des auteurs de l’étude.

Profond bouleversement social

«Cependant, nous avons trouvé des preuves de sédiments marins et de petits organismes s’étant retrouvés projetés loin à l’intérieur des terres. La distance est trop grande pour que soit le résultat d’une simple tempête.», a-t-il poursuivi. Toujours selon les explications des scientifiques, cette situation a eu un réel impact sur la vie des populations de cette époque. Un profond bouleversement social a été observé provoquant des migrations à l’intérieur des terres.