Janet Jackson, la petite sœur de Michael Jackson, vit sur un petit nuage depuis maintenant cinq ans grâce à l’arrivée de son fils. Les chemins pour arriver à la maternité ont été parsemés d’embûches pour la star chanteuse américaine. Dans un film documentaire consacré à sa carrière d’artiste chanteuse, Janet Jackson s’est également ouverte sur sa vie personnelle et sur les dessous de sa vie de mère. Des moments d’intenses émotions que cela soit pour la chanteuse elle-même ou encore certains membres de sa famille.

Sœur de star planétaire et elle-même star, Janet Jackson n’a pu connaître le bonheur de la maternité qu’après un demi de siècle. Après plusieurs obstacles affrontés derrière les rideaux, la chanteuse avait fini par annoncer sa grossesse sur les réseaux sociaux en 2016. Mais bien avant cette bonne nouvelle, Janet Jackson est passée par de nombreuses difficultés. En effet, dans un documentaire qui relate la carrière de la chanteuse et baptisé Janet, la sœur de Michael Jackson revient sur les derniers épisodes de sa vie de famille, car devenir mère n’a pas été simple et surtout à 50 ans.

Mariée à l’époque à Wissam Al Mana, un milliardaire qatari, la chanteuse a dû passer par une série d’injections et un parcours ardu, avant de découvrir la joie de la maternité. « Ce n’était pas facile. J’ai essayé longtemps. J’ai dû faire une injection par-ci, une injection par-là, allé voir un médecin en Italie, un médecin en Suisse… C’était compliqué (…) mais j’ai refusé d’abandonner », a-t-elle confié. Finalement, Janet est devenue mère en 2017 grâce à une fécondation in vitro et depuis son univers a quelque peu changé.

« … Aujourd’hui, j’ai un beau petit garçon en bonne santé. Il est tout pour moi, tout. J’adore être mère, j’adore mon nouveau travail ». Par ailleurs, durant sa grossesse qui présentait beaucoup de risques, Janet Jackson pour gérer, n’a pas hésité à interrompre sa dernière tournée pour prendre soin d’elle tout en présentant ses excuses à ses fans, en leur promettant un retour le plus vite possible. Après son accouchement, la star finit par appeler son fils Michael Brandon en hommage à ses frères Michael Jackson décédé en 2009 et Brandon Jackson, mort à la naissance, en 1957.

Aujourd’hui, Janet Jackson parait comme une femme entièrement comblée comme le témoignent ses proches qui ne manquent pas d’éloges à l’endroit de la chanteuse sur son nouveau travail à plein temps et sont ravis de la voir épanouie depuis l’arrivée au monde d’Eissa : « Voir Janet s’épanouir dans son rôle de mère me fait chaud au cœur, parce que je n’aurais jamais cru qu’elle aurait des enfants un jour. Jamais ! Et Eissa est le plus beau des bébés », avoue Katherine Jackson, la grand-mère du garçonnet aujourd’hui âgé de cinq ans. Le film documentaire de la star a été vu en exclusivité par Télé-Loisirs et diffusé sur la chaîne Canal + Docs le lundi 18 avril dernier.