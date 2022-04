A quelques jours du second tour de la présidentielle en France, les deux candidats en lice multiplient les sorties pour faire passer leur message. La candidate Marine Le Pen s’est à cette occasion prononcé sur l’annexion de la Crimée en 2014. La Crimée a rejoint la Russie conformément aux résultats du référendum qui s’est tenu dans la péninsule en mars 2014, a déclaré la candidate RN à la présidentielle français Marine Le Pen.

« Non, mais la Crimée n’a jamais été envahie. Il y a eu un référendum en Crimée. On peut le contester. On peut être en désaccord, mais il n’y a jamais eu une invasion militaire en Crimée. C’est une situation qui est radicalement différente. », a affirmé la candidate Marine Le Pen. Dans un de nos précédents articles, nous vous annoncions que Mme Le Pen a averti d’un «grand danger» concernant une alliance entre la Russie qui est sanctionné par les occidentaux depuis le début de l’offensive en Ukraine et la Chine, pays le plus peuplé du monde.

« Le réarrimage, comme le disait Emmanuel Macron, de la Russie à l’Europe, est évidemment un élément de sécurisation de notre continent et de notre pays (…). Le plus grand pays du monde s’allie avec le pays le plus peuplé du monde. Laissez le premier producteur de matières premières du monde qu’est la Russie avec la première usine du monde qu’est la Chine pour les laisser constituer la première puissance militaire du monde, je crois que c’est un grand danger. Il faudra diplomatiquement, lorsque la guerre sera terminée, lorsqu’un traité de paix aura été signé. Essayer d’éviter cette fusion qui risque d’être le danger du 21e siècle pour nous« , a estimé Marine Le Pen.