Plusieurs semaines après la gifle de Will Smith, des personnes continuent de réagir. C’est le cas de la mère du principal intéressé, Chris Rock qui a signifié à la presse tout son mécontentement. Selon Rose Rock, ce qui est arrivé est totalement inacceptable. « J’ai dit à quelqu’un, quand Will a giflé Chris, il nous a tous giflés, mais il m’a vraiment giflée… Quand tu blesses mon enfant, tu me blesses » a affirmé la mère du comédien.

Que ferais Mme Rock si elle était en face de Will Smith ? « À quoi diable pensiez-vous? » a-t-elle affirmé qu’elle lui dirait. « Chris aurait pu reculer et tomber. Vous [Smith] auriez vraiment pu être menotté… Vous avez réagi après l’attitude de votre femme, et vous êtes monté sur scène, et vous avez fait sa journée parce qu’elle a été renversée de rire quand c’est arrivé » a affirmé la mère de Chris Rock. Quant à la sanction prise contre Will Smith, elle estime que cela ne sert à rien puisqu’il n’y va pas tous les ans. Critiquant ses excuses sur les réseaux sociaux, elle a pointé du doigt la sincérité d’une telle démarche.

Pour rappel, selon un magazine américain, la relation entre Will et Jada s’est encore plus dégradée depuis la gifle. D’après une source proche du couple, beaucoup de choses ont changé depuis la cérémonie des Oscars. « Depuis la cérémonie, la tension est palpable entre eux (…) Ils ont des problèmes depuis des années, mais ils se parlent à peine en ce moment » a affirmé la source. Lire la suite.