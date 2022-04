Les forces aérospatiales russes ont détruit, depuis le début de l’opération militaire spéciale en Ukraine, 125 avions, 88 hélicoptères et 383 drones, a déclaré dimanche à la presse le porte-parole du ministère russe de la Défense le général Igor Konachenkov. « Depuis le début de l’opération militaire spéciale, ont été détruits 125 avions, 88 hélicoptères et 383 drones, 221 véhicules antiaériens, 1.903 chars et autres véhicules blindés, 207 lance-roquettes multiples, 805 armes d’artillerie et de mortiers aussi bien que 1.781 véhicules militaires », a indiqué Igor Konachenkov.

Selon ses informations, la défense antiaérienne russe a abattu hier deux drones ukrainiens près de Koudriachovka et de Chourovka. Pour rappel, depuis le lancement de l’offensive russe en Ukraine, les occidentaux ont mis en place des sanctions très dures contre la Russie. Le pays a annoncé des contre-mesures notamment, le paiement en rouble du gaz russe. Outre les annonces similaires, la Russie peut également compter sur son partenaire, la Chine.

La Chine n’a pas pris position ouvertement et continue de collaborer avec la Russie. Ce samedi, les autorités du pays ont annoncé que la Chine ne contourne pas les sanctions imposées au pays dirigé par Poutine. Wang Lutong, directeur général des affaires européennes au ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré aux journalistes que la Chine contribuait à l’économie mondiale en menant des échanges commerciaux normaux avec la Russie.